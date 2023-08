O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, assinalou esta quinta-feira um “crescimento contínuo” na equipa, que, em três jogos, não sofreu golos, esperando dar seguimento frente ao Sporting, na segunda jornada da I Liga de futebol.

É sempre reconfortante vir de três vitórias sem sofrer golos. Dá-nos conforto encarar este jogo já com três pontos somados, mas, qualquer que fosse o cenário, seria sempre esse o objetivo. Se não o conseguirmos, pelo menos um ponto neste jogo já seria algo positivo, mas a mentalidade passará por trazer três pontos contra um adversário muito forte”, sublinhou Filipe Martins, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Os gansos iniciaram com o pé direito esta edição da I Liga, com um triunfo expressivo por 3-0 no reduto do recém-promovido Farense, que traz ânimo para o “teste de fogo”.

Teoricamente, o nível tem vindo a subir jogo após jogo. Temos vindo a dar respostas boas e amanhã [sexta-feira] temos uma prova de fogo pela frente. Há um crescimento contínuo na equipa e é esse crescimento que espero ver amanhã em campo, sabendo que, do outro lado, estará uma equipa que vai elevar a qualidade”, ressalvou o técnico.

Filipe Martins considera que, em teoria, o atual plantel do Sporting “poderá ser mais forte” do que no ano passado, face às inclusões do avançado sueco Viktor Gyökeres e do médio dinamarquês Morten Hjulmand, embora numa fase precoce da temporada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A responsabilidade está toda do lado de lá, mas a ambição tem de estar toda do lado de cá. Esta é uma equipa competitiva, com uma mentalidade vencedora e identidade muito própria. O futebol é bonito por isto mesmo, uma vez que nem sempre os que têm melhores argumentos ganham. É isso que vamos buscar”, assegurou o treinador.

O duelo será jogado no Estádio Municipal de Rio Maior, recinto emprestado do Casa Pia este ano, face às obras em Pina Manique, sendo um assunto que “não incomoda nada” a equipa, que está “completamente mentalizada” para jogar a 83 quilómetros.

Filipe Martins perspetivou uma competição onde vai imperar o equilíbrio, dando como exemplo alguns resultados da primeira jornada: “O futebol português tem qualidade e prevejo um campeonato muito competitivo e equilibrado, onde as equipas pequenas estão cada vez mais competentes e podem ombrear com as equipas grandes”.

O Casa Pia foi a sensação da primeira volta do último campeonato e andou perto dos lugares europeus, mas Filipe Martins apontou como objetivo primordial, para a atual época, a manutenção, melhorando o 10.º lugar e os 41 pontos obtidos em 2022/23.

A situação que vivemos no ano passado poderá voltar a repetir-se este ano, não digo que não, mas são coisas que temos de pensar passo a passo. Este ano, quero atingir a manutenção o mais rápido possível, fazer um campeonato tranquilo, elevar a qualidade de jogo da equipa e valorizar jogadores. Para conseguirmos o que conseguimos no ano passado, temos de ser ainda mais competentes. Acredito que vamos fazer melhor do que o 10.º lugar, vamos ver como as coisas se vão desenrolando esta época”, concluiu.

O Casa Pia e o Sporting, que seguem no pelotão de líderes ao fim de uma jornada, com três pontos conquistados, defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.