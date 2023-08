Em atualização

O incêndio em Penacova, Coimbra, está a ser combatido por mais de 200 bombeiros e sete meios aéreos. Segundo dados da Proteção Civil, às 17h40, encontravam-se no terreno 206 operacionais, sete meios aéreos e 52 viaturas.

O alerta para o fogo foi dado pelas 16h31. As chamas estão a consumir uma área de mato, na freguesia de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego. De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, citada pela Lusa, o incêndio não há casas em risco.