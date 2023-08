Será tomada dentro de semanas a decisão sobre que modalidade ascenderá ao estatuto de desporto olímpico. A lista de candidatos já foi consideravelmente reduzida, incluindo apenas nove modalidades, entre as quais figura o desporto motorizado. E, entre este último, devido às menores necessidades de infraestruturas (dimensão da pista e boxes), o karting com motores eléctricos posiciona-se entre os melhores colocados.

As corridas de veículos motorizados já estiveram presentes dos Jogos de Paris, em 1900, durante os quais se realizaram 14 competições, mas sem que a organização as classificasse como oficiais. Mais recentemente, em 2018, os karts eléctricos voltaram a marcar presença, desta vez nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, Argentina. E se bem que fosse apenas considerada modalidade de demonstração, a realidade é que a Federação Internacional do Automóvel (FIA) tem tentado, deste então, que a competição automóvel seja promovida a desporto olímpico.

Para chegar a modalidade olímpica, o desporto automóvel tem de bater as outras oito modalidades candidatas, nomeadamente o softball (uma espécie de basebol com uma bola macia), lacrosse, breakdance, karaté, kickboxing, squash, cricket e flag futebol (futebol americano mas sem placagem, que é substituída pela retirada de uma bandeira do cinto do adversário).

De acordo com a Reuters, o Comité Olímpico Internacional reunirá em Mumbai, no próximo mês de Outubro, sendo ele a ratificar a decisão dos organizadores dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Estes poderão incluir mais do que uma nova modalidade, um pouco à semelhança do que já aconteceu em relação aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com estas inclusões a terem efeito apenas para a edição em causa das Olimpíadas. Os franceses escolheram breakdance, escalada, skate e surf, com a curiosidade destas três últimas modalidades terem já sido convidadas para os Jogos de Tóquio.