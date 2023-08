O líder da Chechénia, Ramzan Kadyrov, reuniu-se com os representantes dos principais órgãos do país e do clero para chamar a atenção para aquilo a que chama “inovações absurdas” nos casamentos, que acabam por provocar um “aumento significativo dos custos” destes eventos.

Numa publicação no Telegram, também citada pela agência estatal russa RIA Novosti, Kadyrov resume os resultados do encontro — com representantes das autoridades chechenas, clero e “órgãos de aplicação da lei da república” — que se focou no trabalho da “comissão para a solução de conflitos familiares” do país.

E é nessa publicação que anuncia ter “tocado no tema das celebrações de casamento”, num tom muito crítico. “Nos últimos anos, a situação em torno desses eventos mudou significativamente. Estão a ser introduzidas regras completamente absurdas na sociedade, fundamentalmente contrárias à religião e aos costumes nacionais”, ataca.

“As pessoas estão a tornar-se reféns de inovações que levaram a um aumento significativo no custo de organização de casamentos”, refere ainda o líder checheno na mesma publicação.

Embora aqui não fique claro quais são exatamente as “inovações a que se está a referir”, o líder político especifica que se têm verificado uma “série de fenómenos anormais” que “não cumprem as leis da sharia” (a lei islâmica).

“Chamei a atenção dos presentes para que quaisquer inovações na nossa sociedade são categoricamente inaceitáveis. Instruí representantes do clero a desenvolver um conjunto de medidas para ajudar a resolver este problema”, prossegue Kadyrov. “As autoridades, por sua vez, monitorizarão o cumprimento das regras prescritas”.

Apesar de não especificar mais, não é a primeira vez que as autoridades do país vigiam festas de casamento e até interferem no que lá acontece. Em 2016, Kadyrov definiu que passaria a haver grupos de polícias dedicados a monitorizar o comportamento dos convidados ou dos próprios noivos — como escrevia então a Foreign Policy, não seria permitido que “uma noiva dançasse no seu próprio casamento”.

Na mesma altura, a revista escrevia que as autoridades chechenas tinham já enviado uma lista de regras para espaços que organizassem casamentos para que não houvesse “mal entendidos” sobre o que seria, ou não, permitido, incluindo atividades e comportamentos como “ficar alcoolizado, trocar de parceiro de dança, disparar as suas armas ou permitir que a noiva dance”.

Na altura, um representante do ministério da Cultura da Chechénia dizia à agência russa TASS que “grupos de trabalho especiais” estariam nos casamentos para verificar se “as regras de um casamento tradicional” estariam a ser cumpridas. E iria mais longe: “Se virem roupas que não condizem com a nossa mentalidade, ou movimentos de dança incorretos, intervirão”.

Já em 2017 Kadyrov lançou uma “campanha” para ajudar a “juntar” de novo casais divorciados, de novo com o pretexto de estar a defender e aplicar a lei islâmica — a comissão que indicou para este efeito disse ter conseguido promover a reconciliação de 948 casais em seis semanas, embora várias das mulheres em causa terem mencionado que houve uma “pressão injusta” e que se tratou de uma iniciativa “violenta”, citava então a BBC.