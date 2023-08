O antigo futebolista internacional português Oceano Cruz vai liderar a seleção de sub-20, depois de já ter sido selecionador de sub-21 entre 2009 e 2010, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Estou entusiasmado com este regresso a um sítio que nunca deixei de considerar a minha ‘casa’, a ‘casa’ de todos nós. A minha intenção é trazer a minha experiência acumulada nestes últimos anos com o objetivo de ajudar a que o futebol português seja cada vez melhor. Sempre gostei de trabalhar com jovens. Isso é visível no meu percurso, pelo meu trajeto na seleção nacional de sub-21, pela equipa B do Sporting e ainda no trabalho de renovação feito no Irão”, afirmou Oceano, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).