A Polícia Marítima (PM) resgatou 49 migrantes no mar Mediterrâneo, ao largo da ilha italiana de Pantelleria, indicou esta quinta-feira a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Elementos da PM em missão em Itália intercetaram na quarta-feira à noite e nesta quinta-feira de madrugada duas embarcações, com um total de 49 pessoas a bordo, incluindo 20 crianças e uma mulher.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro alerta foi recebido às 20h15 de quarta-feira, com a PM portuguesa a intercetar uma embarcação com 20 migrantes (sete crianças, uma mulher e 12 homens) que “apresentavam sinais de desidratação e fadiga”, sendo que a maioria não envergava coletes salva-vidas. Depois de resgatadas, as pessoas foram transportadas, “por questões de segurança”, para o porto de Pantelleria, onde as autoridades italianas aguardavam.

Na madrugada desta quinta-feira, a PM resgatou de outra embarcação, também ao largo de Pantelleria, 29 migrantes, incluindo 13 menores, que foram igualmente transportados para o porto da ilha.

Desde junho a Polícia Marítima já resgatou 282 migrantes, no âmbito da operação Themis, da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex). A operação Themis visa ajudar a Itália na vigilância das fronteiras no Mediterrâneo Central.