Marcelo Rebelo de Sousa convocou os conselheiros de Estado para uma nova reunião no dia 5 de setembro, às 15 horas, no Palácio de Belém, avançou a SIC Notícias.

O Conselho de Estado anterior, no final de julho, durou quatro horas mas teve de ser interrompido para que o primeiro-ministro, António Costa, pudesse viajar para a Nova Zelândia, para poder ver o primeiro jogo da seleção de futebol feminina no Campeonato do Mundo, referiu a Rádio Renascença.

No final da reunião, a página da Presidência da República divulgou a seguinte nota: “O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 21 de julho de 2023, no Palácio de Belém, teve como tema central a ‘Análise da situação política, económica e social'”.