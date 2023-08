O Ministério da Saúde decidiu abrir 139 vagas no segundo concurso de acesso à Residência Farmacêutica, o programa de formação pós-graduada de farmacêuticos que arrancou em janeiro deste ano e que está a formar profissionais nas áreas de Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e Genética Humana. No entanto, para o presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, “esta abertura de vagas é o normal funcionamento do sistema, é o mínimo” e não vai evitar que as maior parte dos jovens profissionais acabem por exercer no setor privado, que lhes oferece melhores condições de trabalho.

A prova de ingresso para este segundo contingente de profissionais vai realizar-se no dia 28 de setembro, sendo que a formação se inicia em janeiro de 2024. O diploma que fixa o número de vagas do concurso — 139 lugares — contempla 98 lugares em Farmácia Hospitalar, 33 em Análises Clínicas e oito em Genética Humana.

Em comunicado, o Ministério da Saúde adianta que com este novo contingente, “subirá para cerca de 280 o número de farmacêuticos a fazer a sua formação especializada no âmbito do programa de Residência Farmacêutica, que tem a duração de quatro anos e responde a um compromisso estabelecido pelo Governo com esta classe profissional, com o objetivo de valorizar a formação dos profissionais e qualificar os cuidados prestados à população”. Em novembro do ano passado, quando se realizou a primeira edição do concurso de acesso à Residência Farmacêutica, participaram mais de 300 candidatos.

“Maioria destes 280 farmacêuticos vai sair para o privado. O SNS não é atrativo”, diz sindicato

Ao Observador, Henrique Reguengo salienta que “é positivo” que os concursos para a Residência Farmacêutica estejam a decorrer com maior frequência (o primeiro abriu em novembro de 2022, com a abertura de 143 vagas, ao qual se juntam mais 139 vagas agora, num total de 280 profissionais), depois de um período de três anos em que as “instituições do SNS contrataram farmacêuticos sem habilitação”. No entanto, o responsável lamenta que o SNS esteja “a dar formação aos farmacêuticos para depois os perder, rapidamente e em força, para o setor privado”, que lhes oferece salários mais elevados e uma progressão na carreira que não existe no setor público.

Os problemas que levaram os farmacêuticos do SNS a fazer greve em 2022 (a primeira em 3o anos) e outra greve de três dias em junho de 2023 mantêm-se, diz Henrique Reguengo. “Temos uma tabela salarial de 1999 e 80% dos colegas (alguns com 30 anos de serviço) estão na base da carreira“, explica, criticando a inação do ministro da Saúde, que, diz, identificou o problema publicamente há quase um ano e, até hoje, nada fez.

“As condições são as mesmas e, por isso, sem mudanças na carreira, a maioria destes 280 farmacêuticos vai sair para o privado. O SNS não é atrativo“, sublinha.