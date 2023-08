Um homem de 31 anos morreu esta sexta-feira num acidente de trabalho numa fábrica de bagaço de azeitona de Fortes Novas, no concelho de Ferreira do Alentejo, revelou fonte do Comando Territorial da GNR de Beja.

A vítima, segundo a fonte, terá sido apanhada por uma “máquina sem-fim” (máquina industrial) e o óbito foi declarado no local do acidente.

Pelas 20h, no local encontravam-se ainda as patrulhas destacadas da GNR, assim como o Núcleo de Investigação Criminal desta força policial, acrescentou uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

Segundo a proteção civil, foram deslocados para o socorro à vítima os bombeiros de Ferreira do Alentejo e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

A Autoridade para as Condições do Trabalho também se encontra no local a averiguar a ocorrência.