O advogado Aníbal Pinto não vai ser candidato à Câmara do Porto pelo Chega nas eleições autárquicas de 2025, como o próprio anunciou esta sexta-feira ao Jornal de Notícias. O Observador apurou junto de fonte da Direção Nacional do partido liderado por André Ventura que é “simplesmente falso” que o nome do também comentador desportivo esteja escolhido. “Ninguém é ainda candidato a câmaras”, explicou a mesma fonte.

Ao início da tarde desta sexta-feira, em declarações ao JN, Aníbal Pinto garantiu que ia ser o candidato pelo Chega à autarquia do Porto e que contava mesmo com o apoio do presidente do partido. “Vou ser o candidato! Fui convidado pelo Chega a nível distrital, com o conhecimento do líder do partido, André Ventura, e falei com ele. Vou ser o primeiro candidato assumido”, declarou. E foi mesmo mais longe, ao dar a entender conhecer os objetivos do Chega para o referido ato eleitoral: “Acreditamos que é possível ganhar a Câmara do Porto. O objetivo não é eleger um ou dois vereadores. A aposta é para ganhar.”

Ao Observador, a referida fonte partidária explicou que “o convite aos candidatos autárquicos é sempre endereçado pela Comissão Política Distrital com o aval da Direção Nacional do Partido, o que neste caso manifestamente não aconteceu”. Reforçou ainda que “o advogado Aníbal Pinto nunca foi convidado pelo Chega para ser candidato à Câmara Municipal do Porto”.

Não foi o único desmentido ao anúncio de Aníbal Pinto. O advogado falou de convite a nível da distrital, mas o líder da mesma, Rui Afonso, desmentiu igualmente qualquer convite em declarações ao jornal diário.

Horas depois das declarações ao JN, foi revelado que Aníbal Pinto é a aposta para a autarquia do Porto de Israel Pontes, ex-presidente da concelhia de Matosinhos do Chega, que é candidato à distrital da Invicta. “O Porto não pode ser mero trampolim”, afirmou em declarações à Lusa, defendendo que neste momento o Chega é um partido de Lisboa, situação que o Porto não pode aceitar.

Neste momento são conhecidas três candidaturas à distrital do Porto: além de Israel Pontes, Rui Afonso, deputado e atual líder da distrital demissionária, volta a recandidatar-se ao cargo e assim como Luís Vasques, até então secretário da direção distrital. As eleições distritais estão marcadas para o dia 10 de setembro, e além da ida às urnas na distrital do Porto, o mesmo vai acontecer em Lisboa.

Estes atos eleitorais têm como intuito restabelecer a normalidade nas eleições distritais do partido, sendo que o Chega tem equipas eleitas há quase quatro anos, o que vai contra os estatutos do partido. Depois de ter resolvido a questão dos estatutos ao regressar aos anteriores — o que ainda poderá sofrer uma reviravolta depois de o Tribunal Constitucional ter considerado a convocatória para a última convenção ilegal — o Chega pretende resolver o imbróglio das eleições locais que dura há vários meses e que tem sido uma das maiores críticas internas à direção de André Ventura.