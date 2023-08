A Feira Kriativa 5.0 vai levar a Faro durante uma semana, a partir da próxima quarta-feira, concertos, cinema, exposições imersivas, batalhas de poesia e performances, entre outras atividades, divulgou a organização.

Em declarações à Lusa, Mauro Amaral disse que uma das novidades da edição deste ano, que decorre até 27 de agosto e cuja programação se centra na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), é a extensão do evento à zona da Doca de Faro.

No jardim Manuel Bívar, o público infantil, mas também adultos, poderão assistir a curtas-metragens durante o Cinema Insuflável, projeto vencedor do prémio nacional Acesso Cultura 2023. Neste local da cidade de Faro, haverá também uma exposição imersiva de desenho e pintura da artista plástica e visual Elisabeth Ribeiro (Zayle).

O concerto de abertura, na quarta-feira, na sede da ARCM, contará com um espetáculo do músico afegão Fazel Ustad, artista e pedagogo refugiado em Portugal depois de ter sido vítima de perseguição e censura no seu país.

“Trata-se de uma semana dedicada à valorização e dinamização da cultura, da produção artística, da música, onde poderemos assistir a concertos ao final da tarde, visitar a exposição de artes visuais, provar o menu gastronómico Kriativo e assistir a mais concertos”, lê-se num comunicado da organização.

A programação inclui ainda um concerto de tributo às antigas bandas de Faro PSI, Nome e Melomenorítmica, assim como espetáculos de jazz e blues, dança e acrobacia, debates e batalhas de poesia.

O evento, que decorre na sede da ARCM, na zona histórica de Faro, tem um custo diário de quatro euros para sócios e cinco euros para o público em geral. As atuações iniciam-se a partir das 19h00.

A Feira Kriativa é uma temporada de coprogramação artística produzida pela Associação Recreativa e Cultural de Músicos, com o apoio do Município e da União das Freguesias de Faro.