O suspense continua: o Presidente da República continua sem revelar o que fará quanto aos diplomas da Habitação — o anúncio, disse o próprio a partir de uma praia algarvia, só acontecerá na segunda-feira — mas vai explicando as variáveis que pesarão na sua análise sobre vetar ou deixar passar as propostas. Será uma “análise de convicção” mas também da “situação”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa, que terá em conta se as reformas que o Governo quer implementar são “mesmo exequíveis” para um Executivo que está “a um prazo não muito longo do fim da legislatura”.

“Estamos perante um Governo que está a um prazo que parece, mas não é, muito longo do fim da legislatura”, frisou Marcelo, em declarações à RTP também a partir da praia de Monte Gordo (onde está a passar férias), lançando-se à análise do calendário político: “Vamos ter um ano eleitoral que começa com as eleições autárquicas em 2025, depois presidenciais, legislativas em 2026, estes dois anos são cruciais para pôr de pé planos que sejam exequíveis”.

A palavra chave da declaração parece ser essa: Marcelo quer que o Governo (e neste caso o PS, que fez passar as partes mais polémicas do pacote da Habitação, como o arrendamento coercivo, no Parlamento) apresente planos que seja possível pôr em prática. E lembra que o problema da Habitação não é de agora: “Já preocupa há muitos anos, agravou-se nos últimos”, explicou, enumerando vários fatores que contribuíram para isso e rematando que “percebe o que preocupa” os portugueses, em quem pensará quando tomar a decisão final. “Não é a pensar em mim”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Marcelo quis ainda frisar que, num processo de agravamento como este, em que o estado do acesso à Habitação piora há anos, há muito a fazer: “Implica construir mais, tornar arrendamentos mais acessíveis, e isso não se faz de um momento para o outro”, apontou.

A decisão já está tomada, mas o Presidente da República diz que precisa de tempo para redigir a explicação — seja um veto ou uma aprovação com vários “mas” –, até porque “cada palavra é pensada”, numa matéria “particularmente sensível” como esta.

O Presidente fez ainda questão de lembrar que a relação com o primeiro-ministro “sempre foi ótima” a nível pessoal e avisar: “Se de cada vez que concordo ou discordo de uma lei transformasse isso num problema pessoal ou institucional não fazia nada. Há oito anos que temos essa coabitação, que em muitos momentos desagradou imenso à oposição, que achou que eu andava com o Governo ao colo. (…) Outras vezes é o Governo que não gosta”.

Questionado sobre os incêndios florestais deste verão, Marcelo frisou que “a procissão ainda vai no adro” mas deixou elogios ao que tem sido, até ver, a ação do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, da Proteção Civil e dos Bombeiros: a capacidade de resposta tem sido “superior à de outros verões” e os meios têm atuado com “rapidez e eficácia”, observou.