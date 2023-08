As praias de Santo Amaro de Oeiras, no concelho de Oeiras, e da Duquesa, em Cascais, ambas no distrito de Lisboa, foram esta sexta-feira interditadas a banhos depois de análises à qualidade da água, informou a Autoridade Marítima.

A interdição a banhos nas duas praias “irá manter-se até que os resultados das novas análises à qualidade da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência“, referiu a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

As análises à qualidade da água na praia de Santo Amaro de Oeiras e na praia da Duquesa foram realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e resultaram na identificação de “valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos“.

Após informação da APA a desaconselhar a ida a banhos na praia de Santo Amaro de Oeiras, o capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa determinou o hastear da bandeira vermelha e a Câmara Municipal de Oeiras colocou os avisos nos acessos à praia, interditando a ida a banhos, informou a AMN.

Na praia da Duquesa, em Cascais, foi a Autoridade Regional de Saúde quem deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha e colocados os avisos nos acessos à praia para interditar a ida a banhos, segundo a Autoridade Marítima.