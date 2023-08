Segunda jornada do campeonato abre com o duelo entre gansos e leões. As duas equipas de Lisboa vão encontrar-se em Rio Maior, casa emprestada ao Casa Pia. O Sporting vem de um susto na primeira jornada frente ao Vizela. Daniel Bragança não vai ser opção, mas Rúben Amorim já conta com Morten Hjulmand — resta saber se o dinamarquês chegou, viu e vai ser titular. O Casa Pia está a ter um bom arranque de época: em três jogos oficiais, três vitórias e, a cereja no topo do bolo, zero golos sofridos. Vai poder acompanhar a partida, ao segundo, numa Emissão Especial em dose dupla que pode ouvir em direto aqui.

A sua Rádio Observador concentra-se no arranque da segunda ronda depois das 20h, com a ajuda de Augusto Inácio, que comanda a análise à partida e, no fim, assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula, depois do apito final. em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador estará o adepto leonino João Castro, autor do podcast Sporting160.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira. No Municipal de Rio Maior, o relato fica a cargo de João Filipe Cruz e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.