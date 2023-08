Os atletas portugueses que vão participar no mundial de atletismo na Hungria estão retidos em Frankfurt, na Alemanha, por causa do mau tempo. Os 29 atletas podem chegar com atraso à competição que arranca este sábado em Budapeste.

Os desportistas partiram esta quinta-feira de Lisboa, mas ficaram retidos no aeroporto de Frankfurt à conta de um voo cancelado e tiveram de passar a noite num hotel na cidade alemã.

“O que se está a passar em Frankfurt é quase cada um por si”, revela o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo à Rádio Observador. Jorge Vieira sublinha que a companhia aérea não tem apresentado soluções e que está a tratar a comitiva lusa como “turistas normais”. “Não temos da parte da Lufthansa resposta direta para o problema, remetem-nos, como se se tratasse de turistas normais, para os voos seguintes, o que implicaria até haver membros da equipa a chegar a Budapeste amanhã, o que para nós seria impensável”, descreve.

“Estamos a tentar enviar individualmente ou em pequenos grupos atletas para Budapeste por outros destinos, por Viena, por Amesterdão, por outras companhias. A situação está um pouco complexa”, retrata.

Fortes chuvas atingiram as pistas de aterragem, levando ao cancelamento de cerca de 70 voos, reporta a Euronews. Nas redes sociais estão a ser partilhados vídeos das pistas inundadas no aeroporto de Frankfurt.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer ???????? pic.twitter.com/05ZAoFO2WN — Flight Emergency (@FlightEmergency) August 16, 2023

Portugal sem Pichardo e Mamona

Portugal parte para a Hungria com a segunda maior delegação de sempre, são mais de 50 elementos (11 homens e 18 mulheres), mas com duas baixas de peso. Pedro Pablo Pichardo está lesionado e por isso não vai defender o título de campeão mundial do triplo salto. Também Patrícia Mamona está afastada do mundial, devido a uma lesão.

“Claro que tem [impacto na prestação portuguesa]. Ficamos privados dos resultados dos nossos principais atletas, embora tudo isto seja infelizmente não seja surpresa nestas disciplinas, sobretudo o triplo salto, que tem um impacto muito grande na saúde do atleta”, diz Jorge Vieira.

Para o Presidente da Federação Portuguesa de atletismo, a ausência destes dois atletas é “um contratempo enorme” para a prestação lusa, rematou, frisando que “estamos a um ano dos jogos olímpicos” e há que recuperar para esse “objetivo”.

O mundial de atletismo arranca este sábado e prolonga-se por mais de uma semana em Budapeste.