Mal terminou o Casa Pia-Sporting, que os leões venceram pela margem mínima (2-1), o Conselho de Arbitragem assumiu que o lance do primeiro golo dos leões, marcado aos três minutos por Paulinho, devia ter sido invalidado por posição irregular do avançado no momento da assistência de Ricardo Esgaio. O erro teve origem “na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo”, divulgou o órgão da Federação Portuguesa de Futebol.

“Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting foi no ombro, o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por nove centímetros”, esclareceu o Conselho de Arbitragem que vai suspender “por tempo indeterminado” a equipa de videoarbitragem do encontro composta por Hugo Miguel e Rui Soares.

No final da partida, confrontado com a posição do Conselho de Arbitragem, Rúben Amorim, treinador do Sporting, admitiu que a decisão devia ter sido revertida. “Acaba por beliscar [a vitória do Sporting]. Não podemos esconder. Estas coisas não podem acontecer. Imagino o que o Filipe [Martins, treinador do Casa Pia] está a sentir. Da mesma maneira que esse erro ocorreu, ocorreu a falta sobre o Viktor no golo do Casa Pia”, disse o técnico leonino no final do encontro à Sport TV. “Se está fora de jogo, não pode voltar a acontecer. As coisas têm que ser tratadas com toda a seriedade. Como treinador do Sporting não acho bem, porque amanhã podemos ser nós. O golo não devia ter sido validado”.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, lamentou o erro que deixou a equipa casapina a perder cedo no encontro. “Houve um erro técnico que já foi assumido pelos responsáveis da arbitragem. Tal como nunca fale de arbitragem, também não é agora que vou falar. São coisas que não deviam ter acontecido, mas aconteceram. Não vale a pena falarmos sobre isso”.