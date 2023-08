Luís Montenegro arrancou a temporada política 2023/2024 com cinco propostas para redução do IRS, uma pequena parte do que será o pacote de reforma fiscal que o partido apresentará no futuro programa eleitoral. Estas medidas foram preparadas pelo núcleo duro do líder social-democrata, em particular pelo vice-presidente António Leitão Amaro, com o apoio de uma equipa de 9 economistas e fiscalistas escolhida para o efeito.

Segundo apurou o Observador, houve quatro personalidades que tiveram especialmente envolvimento no desenho deste pacote de redução de IRS. João Valle e Azevedo é um desses nomes e tem sido particularmente interventivo no trabalho de bastidores do partido. É doutorado em Economia pela Universidade de Stanford, coordenador da área de Política Monetária no Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, e professor na Nova School of Business and Economics e na Católica Lisbon School of Business and Economics.

Também neste grupo está Miguel Cortez Pimentel, fiscalista, advogado, com mestrado em Direito Fiscal pela Universidade de Georgetown, fez parte da comissão de reforma do IRS criada durante o governo de Pedro Passos Coelho e foi conselheiro do Fundo Monetário Internacional (FMI). É atualmente sócio de um dos maiores escritórios do país, a Garrigues Portugal.

Óscar Afonso, por sua vez, é, desde março de 2023, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, instituição que já deu à política figuras como Daniel Bessa, Miguel Cadilhe, Teixeira dos Santos (três antigos ministros) ou Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal. Sem experiência na primeira linha de combate político — apesar de ser presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro –, Óscar Afonso será um dos convidados da edição deste ano da Universidade de Verão do PSD, que decorre de 28 de agosto a 3 de setembro, em Castelo de Vide.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A estes junta-se também Inês Domingos. Deputada entre 2015 e 2019, pela mão de Pedro Passos Coelho que a escolheu para uma bancada que seria liderada por Luís Montenegro, é economista e docente na Católica School of Business and Economics. Mestre em Economia pela University College London, Licenciada em Economia pela Université Catholique de Louvain, antes de ser deputada trabalhou como economista junto da bolsa de valores de Londres, nos departamentos de Economic Research dos bancos Morgan Stanley e Goldman consultora económica de Marcelo Rebelo de Sousa, é coordenadora do Conselho Estratégico Nacional do PSD para as áreas do Empreendedorismo, Inovação e Digitalização e membro da Comissão Política Nacional.

Esta equipa de 9 especialistas é parte de um grupo de cerca de 20 especialistas, na sua maioria macroeconomistas e alguns fiscalistas, que conjuntamente com as equipas do CEN dá apoio técnico à direção do PSD, em três dimensões: análise macroeconómica, avaliação de conjuntura e desenho de políticas públicas nas áreas económicas e de finanças.

Segundo apurou o Observador, ainda que a experiência seja sempre considerada — a direção do partido não deixa de ouvir, por exemplo, antigos governantes –, houve a preocupação de procurar uma renovação geracional também no grupo de sábios que entra no desenho deste conjunto de propostas (tal como aconteceu, por exemplo, nas medidas apresentadas para a Habitação).

Entre estes especialistas, há vários doutorados em instituições estrangeiras, como as universidades de Stanford, Chicaco, London Schools of Economic ou Harvard, que depois prosseguem as carreiras de docência, na maioria dos casos, em instituições de ensino portuguesas, públicas e privadas.