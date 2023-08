Mais de 26 mil pessoas já terão sido obrigadas a fugir do vasto incêndio que lavra desde terça-feira na ilha espanhola de Tenerife, segundo estimativas provisórias avançadas este sábado pelos serviços de emergência.

A informação foi avançada pelo Governo das Canárias através da sua página na rede social X (antigo Twitter), onde se lê que “as estimativas provisórias indicam que mais de 26.000 pessoas” foram retiradas.

Desde o início do incêndio, as autoridades já procederam à evacuação de várias regiões localizadas em 11 municípios do sul e norte de Tenerife, refere a agência de notícias Efe.

O Governo acrescentou que as pessoas que precisem de alojamento estão a ser encaminhadas para vários abrigos.

O fogo, que lavra desde terça-feira, já consumiu uma área de floresta equivalente a mais de cinco mil campos de futebol (mais de 5.000 hectares) e obrigou à evacuação de várias povoações.

A Proteção Civil adiantou que hoje vão continuar a ser evacuadas localidades, por precaução, e aconselhou à adoção de medidas de autoproteção.

Para hoje e domingo está previsto um novo reforço de meios aéreos e de equipas de combate em terra.

O dispositivo aéreo continua a realizar descargas de água, tendo efetuado mais de 1.700 desde o início do fogo.

Segundo as autoridades espanholas, o incêndio está longe de ser extinto e o calor intenso, o vento forte e as condições adversas do terreno têm dificultado o combate às chamas, que avançaram para a região norte da ilha.

O presidente do governo da comunidade autónoma das Ilhas Canárias salientou que, apesar de se tratar de um incêndio “absolutamente excecional e faminto”, nenhuma casa foi destruída e nenhuma pessoa sofreu danos devido ao trabalho dos operacionais.