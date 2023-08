Foi publicado nos Estados Unidos em 2019 e fez logo barulho. Os conservadores escandalizaram-se, os beatos chocaram-se com pouco e Maia Kobabe não precisou de muito mais para que a discussão sobre o livro extrapolasse o livro. Género Queer é um livro evidentemente autobiográfico em que se revela uma autêntica obsessão com o sentir de cada dia. A personagem-autora, mais confusa do que decidida, deambula pelo tempo e pela narrativa num livro que só choca as almas frágeis.

Em si, a narrativa é também um tanto confusa. Parece que a ideia da autora é mostrar a sua identificação como pessoa não-binária e assexual, mas a própria identificação falha. Ao longo da leitura, o que parece haver é uma recusa do que é feminino, principalmente em termos de sexo, mais do que de género (conceitos que vão sendo misturados no livro). Além disso, a personagem vai tentando mostrar o seu caminho de assexual ao mesmo tempo que vai tendo experiências e vontades sexuais.

Por confuso que seja tudo isto, e que a cronologia dos fios narrativos não ajude, a verdade é que a responsabilidade sobre a coesão se afunda na declaração de não-ficção: se a autora é incoerente, não há problema técnico em que a personagem também o seja. No que ali temos, não há mais do que o desejo de uma vontade própria, que não se extrapola. Considerá-lo “pornográfico”, como aconteceu nos Estados Unidos, é um grande voo de linguagem, mas, mais do que isso, é um grande voo ideológico. Não é que o sexo seja a questão em si, que exista de forma evidente, que apareça sem entraves. Aliás, aparece bem menos do que, por exemplo, no filme “O Lobo de Wall Street”, que nunca se deparou com acusações do género – talvez porque todo o sexo que existia era heterossexual, estereotipado, com adultério de homens e prostitutas.

