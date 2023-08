Leões e águias já venceram nesta segunda ronda e os dragões não querem menos. O FC Porto faz o primeiro jogo em casa, que pode ser de boas vindas a novos reforços e de despedidas de líderes, no caso, Otávio que estará muito perto de fazer as malas para a Arábia. O Farense espera fazer suar os azuis e brancos como o Moreirense fez na primeira jornada e lavar a cara da derrota na estreia com o Casa Pia, no Algarve. Vai poder acompanhar a partida, ao segundo, numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A sua Rádio Observador instala-se no Estádio do Dragão antes das 18h, com a ajuda de Francisco Sousa, comentador ELEVEN, que fará a análise à partida e, no fim, assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a resumo, depois do apito final, em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador estará o adepto portista e scout Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira. No Dragão, o relato fica a cargo de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.