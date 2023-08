Depois do alerta para a possibilidade de inundações “catastróficas” no México e na Califórnia, o furacão Hilary perdeu força e é agora uma tempestade de categoria 1, ainda assim com ventos de 140 quilómetros por hora e chuva intensa.

Uma pessoa afogou-se no sábado, na costa leste da península de Baja California, no noroeste do México, quando um veículo foi arrastado pelas águas que inundaram as ruas da cidade de Santa Rosália.

Dezenas de pessoas buscaram refúgio em abrigos contra tempestades em Los Cabos, no extremo sul da península de Baja California, e os bombeiros resgataram uma família em San Jose del Cabo depois de uma estância turística ter sido atingida por fortes chuvas e ventos.

O Hilary chega à Califórnia mais fraco, mas “isso não diminui a ameaça, especialmente a ameaça de inundação”, disse o vice-diretor do Centro Nacional de Furacões dos EUA, Jamie Rhome.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os meteorologistas alertaram que o Hilary poderia despejar no sul da Califórnia e no sul do estado vizinho do Nevada até 25 centímetros de chuva, o equivalente a um ano de chuva para algumas áreas.

Esta é a primeira tempestade tropical a atingir o sul da Califórnia em 84 anos, com as autoridades a alertar para a possibilidade de inundações repentinas, deslizamentos de terra, tornados isolados, ventos fortes e cortes no fornecimento de energia.

A Marinha dos EUA enviou cerca de 10 navios de guerra para garantir a segurança dos navios obrigados a permanecer no porto de San Diego. É a primeira vez que a marinha norte-americana realiza uma operação deste tipo em San Diego.