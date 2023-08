O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alterou, este sábado, o aviso para tempo quente no arquipélago da Madeira, onde se verifica a ocorrência pontual de aguaceiros, passando de laranja para amarelo em algumas zonas.

Inicialmente, o IPMA tinha emitido um aviso laranja para todo o arquipélago entre as 00h00 de hoje e as 06h00 de terça-feira, devido à “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima”, mas a ocorrência de chuva em quase toda a região motivou a sua revisão.

O aviso para as regiões montanhosas foi retirado, ao passo que a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão agora sob aviso amarelo, em vigor até às 21h00 de segunda-feira.

Apesar da ocorrência de aguaceiros, o IPMA mantém o aviso laranja para tempo quente na costa sul da Madeira até às 21h00 de terça-feira, passando depois para amarelo até às 22h00 de quarta-feira.

O aviso laranja (o segundo mais elevado) é emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com as previsões, o estado do tempo no arquipélago da Madeira será influenciado até sexta-feira, 25 de agosto, por uma crista anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Central, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África.

Contudo, o IPMA sinalizou a formação e o estabelecimento de um núcleo depressionário em altitude a sul do arquipélago da Madeira e em deslocação para norte, pelo que a previsão atual aponta para temperaturas inferiores às inicialmente previstas, que poderiam atingir os 35 graus Celsius (°C).

Assim, as temperaturas máximas não deverão ir além dos 31 °C no Funchal, 25 °C no Chão do Areeiro, 27 °C em Santana e 29 °C em Porto Santo.

Os valores da humidade relativa do ar em altitude deverão, em geral, variar entre 35% e 65% e pontualmente abaixo dos 30%, podendo ocorrer períodos de chuva ou aguaceiros fracos e pontuais até segunda-feira.

O vento será em geral fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora) de leste ou nordeste, com rajadas pontuais até 70 quilómetros/hora nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da Madeira, em especial na segunda-feira.