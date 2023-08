Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a ida de Costa à Ucrânia em maio de 2022 e irritou na altura o Governo, que ficou incomodado com o Presidente e, nos bastidores diplomáticos, chegou a acusá-lo de quase comprometer a visita. Agora, escaldado, Marcelo pede “paciência” sobre a sua própria ida a Kiev. Mas vai dando pistas. Na chegada à Polónia, para uma visita de Estado, o Presidente confessou este domingo que mantém a intenção de ir à Ucrânia, mas explica que não fala “especificamente sobre essa matéria” por “razões de segurança”. Marcelo admitiu, no entanto, que “é mais fácil ir à Ucrânia estando em países próximos”.

O Presidente da República disse que “gostaria” muito de “ter essa oportunidade de ir à Ucrânia” porque há um “convite há muitíssimo tempo do Presidente Zelensky”, com quem diz ter um “relacionamento muito bom desde o momento em que foi eleito”.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que está obrigado de ser “vago” sobre a data em que vai porque, quando falou da ida do primeiro-ministro, mesmo que de forma “genérica”, foi muito criticado. O Presidente foi então acusado de colocar em causa a segurança de António Costa ao anunciar que este ia à Ucrânia. Costa ficou incomodado e chegou a responder de forma corrosiva: “Se o Presidente anunciou, está anunciado”.

“Portugal está a ajudar no treino de pilotos de F-16”

O Presidente da República comentou ainda a entrega de F-16 por parte dos Países Baixos e da Dinamarca à Ucrânia — anunciado este domingo — que o Presidente português enquadrou no “compromisso europeu”, lembrando que “uma contra-ofensiva sem cobertura aérea é mais difícil”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Marcelo lembrou ainda que Portugal “tem estado a ajudar em matéria do treino, nesse domínio [dos F-16], como aliás vai intensificar no domínio dos Leopard. ” Isto, explica, é fundamental para uma “aceleração” da contra-ofensiva, até porque dentro de “dois meses e meio, chega o inverno”.

Sobre a visita à Polónia, que começa oficialmente na segunda-feira, Marcelo disse à chegada à Varsóvia que “terá duas partes: uma parte é comunidade portuguesa; depois a parte institucional, porque a Polónia é vizinha da Ucrânia”.

O Presidente da República recorda que “tudo o que se passa na Ucrânia tem uma repercussão brutal na Polónia, basta pensar nos milhões de ucranianos que estão aqui”. Marcelo lembra ainda que qualquer alargamento da UE poderá mudar o centro da decisão para Leste e, nesse caso, “a Polónia será sempre um protagonista fundamental”.

O chefe de Estado aproveitou estar a falar da importância da Polónia no apoio à Ucrânia para que — sem que nenhum jornalista o questionasse sobre o assunto — condenar “o ataque russo de ontem [em Chernihiv], que as próprias Nações Unidas consideraram de hediondo, no sentido que atinge civis de uma forma que marcou muito a opinião pública europeia”.