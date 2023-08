Marcelo aparentemente não comenta assuntos nacionais no estrangeiro, mas, como sempre, foi comentando. À chegada à Polónia, para uma visita de Estado, o Presidente da República manteve o tabu sobre o programa Mais Habitação (“assinei os diplomas que tinha de assinar”; “tomei as decisões que tinha de tomar”), não quis tomar posição sobre a descida de impostos pedida pela oposição, mas deixou um recado ao Governo: “Setembro é sempre muito difícil”. O aviso é particularmente simbólico porque foi para esse mês, mesmo no arranque (a 5) que o Presidente marcou o segundo round do Conselho de Estado de avaliação ao Governo.

O Presidente da República alargou a sua sondagem particular, habitualmente no eixo Portugália-Santini, à Praia de Monte Gordo e diz que os portugueses não estão particularmente preocupados com os impostos. “Falei com centenas de portugueses, que falaram de saúde, educação, inflação”, contou, acrescentando que os impostos só surgiam nas preocupações de quem o abordou na praia como parte de um “pacote geral”. Aproveitando a boleia dessa sondagem aos portugueses, Marcelo avisou o Governo que os eleitores sabem que “setembro é um mês muito difícil”

Quanto a impostos, Marcelo diz que só fala depois do Orçamento do Estado e diz que não entra, para já, numa discussão que é partidária: “Há posições de vários partidos. O primeiro a falar nisso foi a IL, depois o PSD, depois falou o Governo, que tem falado com prazos diferentes na mesma ideia”.

O chefe de Estado recusou-se ainda a dizer se vai promulgar o programa Mais Habitação, deu a entender que não ligou a Costa (mas a Santos Silva, por a maioria dos diplomas serem da AR) e remeteu uma decisão para “segunda-feira de manhã”.