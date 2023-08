A reunião entre a delegação da Comunidade de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e o líder da junta militar que está a governar o Níger teve poucos ou nenhuns resultados, disse uma fonte citada pela AP.

De acordo com esta fonte não identificada citada pela agência norte-americana de notícias, a reunião de duas horas, no sábado, não trouxe qualquer resultado nem identificou os próximos passos, já que os militares que depuseram o Presidente Mohamed Bazoum se recusam a abandonar o poder.

A reunião, na qual participou o líder da junta, o general Abdourahmane Tiani, foi marcada pela diferença de tom que os militares adotaram, sendo inflexíveis na manutenção do poder, mas pedindo desculpa por qualquer eventual desrespeito relativamente ao bloco regional que está a pressionar os militares para devolverem o poder ao Presidente e que já garantiu uma intervenção militar se as negociações falharem.

Durante as conversações, Tiani defendeu o fim das sanções económicas e da proibição de viagens, impostas pela CEDEAO na sequência do golpe de Estado de 26 de julho, argumentando com o sofrimento da população, e mostrou-se convicto de que a França, a antiga potência colonial que tem 1.500 soldados no país, está ativamente a preparar um ataque.

Pouco depois da reunião, o general foi à televisão garantir que a transição para o poder político não pode durar mais que três anos e ameaçou as forças estrangeiras sobre um eventual ataque. “A nossa ambição não é confiscar o poder”, disse, durante um discurso no sábado à noite, acrescentando: “Se um ataque for realizado contra nós, não será a vitória fácil em que algumas pessoas acreditam.” Num discurso que durou cerca de 10 minutos, Tiani anunciou o lançamento de um “diálogo nacional”, dando 30 dias para formular “propostas concretas” com vista a lançar “as bases de uma nova vida constitucional”.

O também chefe da Guarda Presidencial nigerina anunciou em 26 de julho a deposição de Mohamed Bazoum e o encerramento das fronteiras, devido à profunda crise económica e de segurança no país, que enfrenta um aumento das operações das ramificações do grupo extremista Estado Islâmico e da Al-Qaida.

O Níger é o quarto país da África Ocidental a ser liderado por uma junta militar, depois do Mali, da Guiné-Conacri e do Burquina Faso, que também tiveram golpes de Estado entre 2020 e 2022.

Para pede solução pacífica e diplomática

Papa Francisco pediu este domingo uma solução pacífica e diplomática para a crise no Níger, onde os militares tomaram em julho o poder ameaçando a estabilidade na região africana do Sahel. Acompanho com preocupação o que está a acontecer no Níger e associo-me ao apelo dos bispos pela paz no país e pela estabilidade no Sahel”, disse o líder da Igreja Católica após a oração dominical do Angelus, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

Francisco acrescentou que se une “em oração aos esforços da comunidade internacional para encontrar uma solução pacífica o mais rápido possível para o bem de todos”. Aos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o Papa pediu para que rezassem pelo “querido povo nigerino” e por “todas as populações feridas por guerras e violências”, em particular as da Ucrânia, que “sofrem há muito tempo”, desde que a Rússia invadiu o país há mais de um ano.