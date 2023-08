O número de desempregados aumentou cerca de 2,5% no final de julho, face ao período homólogo, para 284.330, destacando-se a região Centro, com um agravamento de 8,7%, revelou esta segunda-feira o IEFP.

“No fim do mês de julho de 2023, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 284.330 indivíduos desempregados, número que representa 63,8% de um total de 445.559 pedidos de emprego“, segundo as estatísticas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O número total de desempregados aumentou 2,4%, relativamente ao mês anterior, e 2,5% face a julho de 2022.

Para a variação homóloga contribuiu o número de inscritos há menos de 12 meses, contabilizando mais 24.801. Por sua vez, os inscritos há 12 ou mais meses recuaram em 17.937.