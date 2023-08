Trump diz que não vai participar nos debates republicanos das primárias

No domingo, uma sondagem, divulgada pela CBS, revelou que Trump é o candidato preferido de 62% dos eleitores republicanos, seguido do governador da Florida Ron DeSantis com 16% dos votos, e dos restantes candidatos com menos de 10% de apoio.

Segundo o New York Times, Trump terá gravado uma entrevista com o ex-apresentador da Fox, Tucker Carlson, não tendo ainda sido divulgado quando será publicada.

A Fox, que tem sido criticada nos últimos tempos por Trump, será a anfitriã do debate de quarta-feira. Bret Baier é o moderador.

Sem Donald Trump no debate, isto poderá significar que DeSantis será o principal alvo dos candidatos restantes. No entanto, de acordo com o porta-voz de DeSantis, o governador da Florida está “ansioso” por partilhar a sua visão política com os eleitores do país.

“Ninguém tem direito a esta nomeação, incluindo Donald Trump. Tens que aparecer e merecê-la“, Terá criticado Andrew Romeo na rede social X.

No one is entitled to this nomination, including Donald Trump. You have to show up and earn it. Ron DeSantis is looking forward to being in Milwaukee Wednesday to share his vision for what he will do as president to reverse our decline and lead an American revival. https://t.co/02SKtrKlpL

