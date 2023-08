Até onde vai escalar a tensão entre o Presidente e o Governo? Até onde é difícil de prever mas sabemos duas coisas. Quando começou este crescendo: em maio alterou-se substancialmente a relação entre o primeiro-ministro e o primeirro-ministro quando Costa recusou afastar o ministro João Galamba. E quando vai ter lugar um dos próximos episódios: 5 e 6 de Setembro. A 5 de Setembro vai ter lugar a segunda e espera-se que última parte daquele Conselho de Estado de que António saiu antes do final. No dia seguinte, vai acontecer o que se pode definir como “rentrée” do PS e os socialistas esperam que António Costa arranje forma de neutralizar o tom muito crítico das intervenções de alguns dos conselheiros de Estado perante a atuação do Governo.

