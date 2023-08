Três bombeiros que tinham ficado retidos numa viatura da corporação de Vila Meã que se despistou esta terça-feira, em Baião, foram retirados do veículo e encaminhados para o hospital, havendo um ferido grave a registar, disse fonte autárquica.

Filipe Fonseca, vice-presidente da Câmara, indicou à Lusa que, além dos três operacionais, um quarto ocupante também foi encaminhado para o hospital, com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu cerca das 14h00, num caminho florestal, entre Mafómedes e Teixeiró, numa zona de mato e forte declive, onde lavra um incêndio desde a madrugada de segunda-feira.

O incêndio para onde se dirigia a viatura acidentada, com cinco operacionais, está ativo na freguesia de Teixeira e Teixeiró, no município de Baião, com duas frentes.

Às 16h20, encontravam-se no teatro de operações cinco meios aéreos, 55 viaturas e 1177 operacionais, de várias corporações de bombeiros, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.