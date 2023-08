Os quatro agregados familiares, num total de 17 pessoas, que ficaram desalojados na ilha de São Miguel devido ao mau tempo têm todos uma solução habitacional temporária, disse nesta terça-feira à Lusa fonte da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Cinquenta e seis ocorrências, como inundações, foram registadas entre a noite de domingo e segunda-feira nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, em São Miguel, na sequência de chuvas fortes, anunciou a Proteção Civil.

Na freguesia dos Remédios, no concelho de Ponta Delgada, foi possível alojar um casal com cinco crianças junto da sua família, enquanto se trabalha num processo de arrendamento ou de habitação municipal.

O outro casal dos Remédios, com um filho, que também aguardava alojamento foi acolhido na Casa Paroquial da Ajuda da Bretanha, segundo o município, que conta neste processo com o apoio das juntas de freguesia, do Governo Regional e da Segurança Social.

Na segunda-feira, na freguesia dos Ginetes, já tinha sido possível alojar um idoso e o filho que foram acolhidos por familiares, enquanto um casal de Santo António, com três filhos, foi realojado no Centro Paroquial.

Equipas da Câmara de Ponta Delgada, a par da Segurança Social e do Governo Regional, estão nesta terça-feira no terreno a proceder a um levantamento dos danos causados.

As situações reportadas “estão, sobretudo, relacionadas com estragos e inundações em vias municipais e habitações, tendo também sido registados transbordos de ribeira e, consequentemente, danos de monta em viaturas”.

Várias vias municipais estiveram cortadas ao trânsito nas freguesias dos Ginetes, Capelas, Santo António, Remédios e Ajuda da Bretanha, segundo a Proteção Civil de Ponta Delgada.

O agravamento do estado do tempo ocorreu devido à passagem de uma ondulação frontal pelo arquipélago dos Açores.

A previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, motivou a emissão, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de um aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para o grupo Oriental (a que pertence a ilha de São Miguel) durante a a noite de domingo para segunda-feira..