Aproveitando a reputação do mítico Pão de Forma enquanto modelo virado para o campismo e para actividades de lazer ao ar livre, a Volkswagen começou a optimizar o potencial do sucessor eléctrico do furgão que gerou uma legião de fãs nos anos 60. Enquanto está a desenvolver a versão Camper, ou seja, uma pequena motorhome com tejadilho sobrelevado, a VW aposta igualmente em reforçar os argumentos da versão mais simples do ID. Buzz para cativar os amantes de dormir e viver em qualquer lado, sem estar limitado por quatro paredes, com uma série de equipamento extra desenvolvido pelos alemães da Ququq, especialista em acessórios para viver numa casa sobre rodas.

A caixa que serve de base ao kit de transformação pesa 62 kg e tem 110 cm de largura e 42 cm de altura, incluindo no topo um colchão desdobrável, que dá origem a uma cama de casal. Denominada Ququq Bus Box 4, a caixa inclui, além da cama, espaço para oferecer uma mini cozinha, com dois bicos de fogão a gás com protecção de vento, dois lava-loiças em inox e dois depósitos de 10 litros com suporte e válvula para abrir e fechar. O frigorífico, com 15 a 20 litros, é alimentado a partir de uma ligação a 12V.

Uma vez aberta, a cama no topo da Ququq Bus Box 4, que se estende das costas dos bancos da frente até ao portão traseiro, disponibiliza 1,95 m de comprimento e 1,25 m de largura. Isto na versão que já conhecemos, com a distância entre eixos convencional, pois a LWB (de Long Wheel Base), com mais 24,9 cm entre eixos, oferece ainda mais volume interior, ou seja, mais espaço para alojar a cama e toda a panóplia de equipamento necessário para viver fora de casa. A Ququq Bus Box 4 deverá começar a estar disponível no início de 2024, para a versão normal do ID. Buzz, por um valor em torno dos 4000€.

A Ququq não é a única empresa a trabalhar sobre a base do ID. Buzz. Veja em baixo a proposta da concorrente Liebhaberei: