O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, visitou esta segunda-feira Maui, a ilha no Havai devastada pelos incêndios na semana passada e que causou a morte a 114 pessoas. Em conferência de imprensa, o Chefe de Estado garantiu que o país vai estar ao lado dos habitantes da ilha. “A devastação foi arrebatadora”, assumiu.

“Foi o incêndio mais mortal deste século” nos Estados Unidos, lamentou Joe Biden, acompanhado pela primeira-dama norte-americana, Jill Biden. “Ainda estamos a avaliar os danos”, disse, assegurando que vai ser “difícil” reconstruir tudo o que foi destruído.

Escolhendo um local junto a uma árvore que resistiu aos incêndios para fazer conferência de imprensa, Joe Biden apontou para o simbolismo do sucedido. “A árvore resistiu por alguma razão”, comentou, numa metáfora que quer aplicar à reconstrução da ilha havaiana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dirigindo-se às famílias das vítimas mortais, Joe Biden assinalou “reconhecer o sentimento de dor” que as famílias estão a “sentir”, lembrando que perdeu a mulher e a filha de 13 meses num acidente. “O sentimento de perda parece um buraco negro”, recordou.

Por agora, o Presidente dos Estados Unidos referiu que o país está “focado” a reconstruir Maui “da maneira como” os habitantes da ilha quiserem. “Juntos vão reconstruir tudo. Todas as vozes serão ouvidas deste território sagrado”, afirmou, assegurando: “Vamos construir da maneira como vocês quiserem”. Para além disso, o Chefe de Estado prometeu que as “infraestruturas críticas serão mais resilientes” no futuro, criando as condições para que tal aconteça.

“De histórias de perda, vemos tantas histórias de esperança e heroísmo no espírito aloha”, indicou Joe Biden, deixando uma mensagem de esperança no final de discurso de 10 minutos: “O fogo não pode atingir as raízes. Estamos convosco”.