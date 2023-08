Em atualização

Mais de 100 operacionais e sete meios aéreos estão, na tarde desta terça-feira, a combater um incêndio que está a lavrar numa zona de mato e sobreiros, no concelho de Marvão (distrito de Portalegre), segundo fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse à agência Lusa que o alerta para o incêndio que está a lavrar na zona de Abegoa, na freguesia de Santo António das Areias, foi dado às 15h55.

Contactado pela Lusa, o segundo comandante do Comando Sub-Regional e Proteção Civil do Alto Alentejo, João Vaz, indicou que o fogo conta com uma frente ativa.

O responsável indicou ainda que os trabalhos estão a decorrer de “forma favorável”, estando também operacionais no terreno a fazer a defesa de habitações. “É uma zona que tem muitos muros, estradas estreitas e essa situação está a dificultar bastante a deslocação dos operacionais”, acrescentou.

Consultada pela Lusa, a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava às 17:12 que estavam no terreno, no combate às chamas, 106 operacionais, auxiliados por 25 viaturas e sete meios aéreos.