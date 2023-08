Em atualização

Francina Armengol, presidente do Congresso dos Deputados espanhol, anunciou, esta terça-feira, que o Rei Felipe VI decidiu que o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, poderá submeter-se a uma investidura de governo.

Num comunicado lido pela socialista Francina Armengol, o Rei Felipe VI, “após ouvir os grupos partidos com representação parlamentar”, vai propor “Alberto Núñez Feijóo como candidato à presidência do governo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa curta declaração aos jornalistas, a presidente do Congresso disse que ia agora contactar Alberto Núñez Feijóo para que chegar a acordo para uma data em que deva ocorrer a investidura de governo.

Minutos após o anúncio, a Casa Real espanhola divulgou um comunicado em que justifica a decisão de Felipe VI. “O Partido Popular foi o grupo político mais votado que obteve um maior número de deputados nas passadas eleições de 23 julho”, começa por apontar o monarca.

Depois, o Rei Felipe VI explicou que, à exceção de uma, “em todas as eleições celebradas desde a entrada em vigor da Constituição, o candidato do grupo político que obteve o maior número de deputados foi o primeiro que a Sua Majestade propôs como candidato à presidência do governo”. “Esta prática converteu-se com o passar dos anos num costume”, notou, daí ter elegido Alberto Núñez Feijóo.

Comunicado de Casa Real sobre la propuesta Feijóo como candidato a la investidura. Se destaca que el PP es el partido con + escaños, que la propuesta del candidato del partido con + escaños es una costumbre constitucional y que no hay otro candidato posible con mayoría asegurada. pic.twitter.com/ZjMvh4PL1W — Carlos Fernández Esquer (@CarlosFEsquer) August 22, 2023

Após as consultas aos diferentes grupos políticos, o Rei justificou ainda a decisão com o facto de o PSOE ainda não ter condições para formar uma maioria. “Não se constatou, ao dia de hoje, a existência de uma maioria suficiente para investidura que, nesse caso, faça cair o costume.”

Feijóo agradece ao Rei

Na sua conta pessoal do X (antigo Twitter), Alberto Núñez Feijóo agradeceu ao Rei Felipe VI por “nomeá-lo como candidato à presidência do governo”.

“Daremos voz aos mais de 11 milhões de cidadãos que querem a mudança, estabilidade e moderação com um governo que defende a igualdade de todos os espanhóis”, escreveu o líder do Partido Popular (PP).