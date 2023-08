O treinador Ivan Jovanovic recusou nesta terça-feira a ideia de que o Panathinaikos seja favorito no play-off da Liga dos Campeões de futebol e considerou o Sporting de Braga uma das melhores equipas de Portugal.

Na terceira pré-eliminatória, os gregos eliminaram os franceses do Marselha após o desempate por grandes penalidades (4-2, após vitória 1-0 na Grécia e derrota 2-1 em Marselha).

“Não, não somos favoritos, os jogos que temos feito na Liga dos Campeões têm sido com equipas de países com mais pontuação no ranking da UEFA, mas cada jogo é diferente e com elementos diferentes. Temos que dar o máximo para termos um resultado positivo”, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão do play-off, quarta-feira, em Braga.

Ivan Jovanovic considerou o Sporting de Braga “uma muito boa equipa“. “Em Portugal é uma das melhores equipas, tem bons jogadores, está habitualmente presente na Europa, é um rival forte para nós, temos muito respeito pelo Sporting de Braga. Vamos ter dois jogos difíceis, mas vamos procurar um bom resultado aqui e também em Atenas”, disse.

O treinador frisou que “o Panathinaikos quer muito estar na fase de grupos” e previu “um jogo muito bonito” na Pedreira, alertando os seus jogadores para que não deixem a equipa minhota “ter bola”.

Ao lado do técnico, o avançado Benjamin Verbic frisou o “orgulho” dos jogadores em terem chegado até aqui, mas destacou a ambição de irem mais longe.

“Se chegámos ao play-off da Liga dos Campeões, queremos participar [na fase de grupos] desta bela competição. Os jogadores vão jogar como com o Dnipro [na segunda pré-eliminatória] e o Marselha, fiéis à nossa tática e vamos dar o nosso melhor”, disse.

Para o avançado sérvio, o Panathinaikos foi superior no primeiro jogo de cada uma dessas eliminatórias, mas, “a este nível”, a equipa tem que estar sempre “alerta” e no “máximo nível”.

Questionado sobre o que é um bom resultado em Braga, respondeu: “agora que não há a regra do golo fora, é totalmente diferente. Vamos tentar entrar bem amanhã [quarta-feira], o Braga é uma grande equipa, vamos ver o que acontece”.

Sporting de Braga e Panathinaikos defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.