Marcelo Rebelo de Sousa visita, pela primeira vez, Kiev desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia. Chegou de comboio à capital ucraniana, esta quarta-feira às 5h37 (hora de Portugal), e seguiu para Bucha e Moshchun, onde visitou os memoriais às vítimas da guerra — dois dos locais ao redor de Kiev onde terão sido foram cometidos crimes de guerra por parte dos soldados russos.

Na visita de dois dias à Ucrânia, o Presidente de República vai encontrar-se com Volodymyr Zelensky, tal como aconteceu nas visitas oficiais anteriores de António Costa e Augusto Santos Silva.

Acompanhe aqui o liveblog do Observador sobre a guerra na Ucrânia, com destaque para a visita do Presidente da República ao país.