O Governo dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira uma possível venda a Taiwan de aviões de combate F-16 e de sistemas de rastreamento por infravermelhos, que ainda terá de ser autorizada pelo Congresso.

O gabinete do representante Cultural e Económico de Taiwan havia pedido ao Governo norte-americano autorização para fazer as referidas aquisições à empresa Lockheed Martin, segundo um comunicado do Departamento de Estado.

Esta potencial venda serve os interesses nacionais dos EUA, apoiando os esforços do comprador para modernizar as suas Forças Armadas e manter uma capacidade de defesa credível”, afirma a nota da diplomacia norte-americana.

O pedido formal do comprador é o primeiro passo no processo de venda de armas militares dos EUA para o exterior.

Em seguida, o Departamento de Estado autoriza a venda, que depois passa pelo Congresso, que deve estudá-la, antes de poder dar autorização. O pedido inclui material de apoio para as aeronaves de combate, munições, software e equipamentos para treino militar.

O anúncio surge menos de um mês depois de a Casa Branca ter anunciado um pacote de ajuda militar de 345 milhões de dólares (cerca 320 milhões de euros) para Taiwan, retirados do orçamento do Pentágono e não do programa de vendas militares estrangeiras, como é habitual.

Taiwan é uma das principais fontes de tensão entre os Estados Unidos e a China, uma vez que os EUA são o principal fornecedor de armas do território, algo que Pequim tem repetidamente criticado.

A China reivindica a soberania sobre Taiwan, um território que considera uma “província rebelde” desde que os nacionalistas se retiraram, em 1949, depois de perderem a guerra contra o exército comunista.