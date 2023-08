Uma mulher de 45 anos morreu esta quarta-feira de madrugada, no centro de Felgueiras, no distrito do Porto, após um homem, de 59, ter efetuado disparos com uma arma de fogo, de acordo com informações da GNR.

Segundo a fonte da GNR, a ocorrência registou-se cerca da meia-noite, junto à casa da vítima, e o homem suicidou-se de seguida.

A GNR esteve no local e a Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias do homicídio.