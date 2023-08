As autoridades da Madeira registaram 154 ocorrências relacionadas com incêndios rurais desde 1 de junho, sendo 80% originadas por queimadas não autorizadas, informou o secretário da Saúde e Proteção Civil do arquipélago nesta quarta-feira.

A situação foi abordada por Pedro Ramos durante uma visita que efetuou, no âmbito do Programa Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR), à equipa de vigilância às serras da Madeira afeta ao corpo de Bombeiros Voluntários de Santana, no norte da ilha. “Registamos cerca de 154 ocorrências, das quais a maioria é queimadas não autorizadas, 80%”, disse o governante insular.

O responsável destacou a importância da colaboração dos drones do Comando Operacional da Madeira para uma “fiscalização mais assertiva”, efetuando a vigilância diurna e noturna em todos os concelhos, o que tem permitido mitigar este tipo de ocorrências.

Em termos de balanço, o responsável indicou que, desde 1 de janeiro de 2023, o meio aéreo (helicóptero que está agora todo o ano na região) regista “96 horas de atividade repartidas por combate a incêndios, treino de combate a incêndios e resgates”, que foram até ao momento 17.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pedro Ramos acrescentou que este meio efetuou “251 lançamentos do balde de combate ao incêndio e 252 recuperações de guincho, em termos de treino”.

Também apontou que, no âmbito do POCIR — em vigor desde 01 de junho — estão cerca de 1.500 equipas no terreno, num total de 5.000 profissionais, que somam “mais de 100 mil quilómetros percorridos nas serras nos vários concelhos”.

“Com todo este mecanismo e colaboração de várias entidades, temos feio um controlo superior no combate a incêndios, deteção e mitigação das ocorrências”, realçou o secretário regional com a tutela da Proteção Civil.