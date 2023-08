O Tribunal de Contas aprovou a constituição da empresa municipal Águas da Batalha para a exploração do serviço público de abastecimento de água naquele concelho do distrito de Leiria, anunciou a autarquia.

Numa nota de imprensa, a Câmara da Batalha, liderada por Raul Castro (movimento independente Batalha é de Todos), adiantou que a empresa Águas da Batalha é detida a 100% pelo município e sucede à Águas do Lena, que “cessou o contrato de concessão, permitindo aos munícipes ter mais um serviço essencial concentrado nas competências camarárias”.

A empresa municipal iniciará a sua atividade em novembro.

A autarquia explicou que os utilizadores do serviço público de abastecimento de águas “serão brevemente informados acerca das condições de transferência dos contratos para a empresa do município, de uma forma simples, imediata, com total segurança e sem burocracias associadas, pelo que não terão de se preocupar com a execução do processo”.