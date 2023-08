A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou nesta quarta-feira o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pela alunagem bem-sucedida da sonda indiana Chandrayaan-3, classificando a Índia como “pioneira na exploração espacial”.

“Felicito Narendra Modi pela aterragem bem-sucedida do Chandrayaan-3. Um marco histórico e um momento de orgulho para o povo indiano”, escreveu Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X (anteriormente designada Twitter).

Congratulations to @narendramodi for the successful ???????? landing of Chandrayaan-3.

A historic milestone and proud moment for the Indian people.

India has become a true pioneer in space exploration.

This Indian success will benefit researchers all over the world.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 23, 2023