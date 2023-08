Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu esta quarta-feira que a contraofensiva das tropas ucranianas para recuperar o território ocupado pela Rússia “é muito complicada” devido à densidade dos campos minados nas linhas de defesa russas.

“É muito difícil para nós, porque o campo minado é muito denso“, disse Zelensky durante uma conferência de imprensa em Kiev com o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, que anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia de armas pesadas e munições.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os russos colocaram milhares de minas, mas o mais importante são as tendências” observadas no terreno, acrescentou Zelensky, que lembrou que o exército ucraniano não parou de avançar nas três zonas da frente onde tem realizado ações de ataque desde que iniciou a sua contraofensiva no início de junho.

“Os militares informam-me da seguinte tendência: avançamos constantemente”, disse o chefe de Estado ucraniano. “Sim, aos poucos, mas estamos a ir na direção certa”, frisou.

Kiev disse na terça-feira que as suas tropas alcançaram a cidade de Robotyne, na província de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, de onde as forças ucranianas tentam invadir a cidade ocupada de Melitopol com o objetivo de chegar à costa do Mar de Azov.

O porta-voz militar Andri Kovalov afirmou esta quarta-feira que as forças ucranianas continuam com as suas ações ofensivas nesta frente, onde também se estão a estabelecer nas posições capturadas e nos arredores de Bakhmut, no leste do país.