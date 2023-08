Fyre Festival, o evento luxuoso e fraudulento que nunca aconteceu, está de volta. Primeiros 100 bilhetes já esgotaram

Para além disso, muitas das empresas que trabalharam para dar vida ao festival não foram pagas, provocando ainda aos clientes e investidores prejuízos à volta de 26 milhões de dólares (cerca de 23 milhões de euros).

Um ano depois do escândalo, em 2018, Billy McFarland foi considerado culpado por um esquema fraudulento de venda de bilhetes e condenado a seis anos de prisão por fraude, cumprindo apenas quatro.

Nos anos seguintes, o caso deu vida a vários documentários, entre eles o “Fyre — The Greatest Party that Never Happened”, lançado pela Netflix em 2019. No vídeo publicado nas redes sociais, Billy McFarland revela que poderá haver mais um a caminho. “Trabalhei com uma das maiores e melhores empresas televisivas do mundo para produzir um documentário chamado ‘Depois do Fyre’. Também trabalhei com uma das maiores empresas de produção para assinar um acordo para produzir um musical da Broadway sobre o Fyre”, disse.