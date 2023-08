O grupo Oriental dos Açores está esta quinta-feira sob aviso amarelo devido a precipitação por vezes forte, anunciou o IPMA, que emitiu o mesmo aviso para o grupo Central entre a noite de esta quinta-feira e a manhã de sexta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para o grupo Oriental, que compreende as ilhas de Santa Maria e São Miguel, o aviso amarelo para precipitação teve início às 10h locais (11h em Lisboa) e vigora até às 24h.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa (grupo Central), o aviso vigora entre as 20h de esta quinta-feira e as 12h de sexta-feira.

Em ambos os casos, a chuva pode ser acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.