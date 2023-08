A empresa de chips Nvidia apresentou números de vendas recorde e um disparo dos lucros graças ao papel que tem no desenvolvimento da IA. A empresa norte-americana vende as unidades de processamento gráfico (GPU) que estão a permitir desenvolver muitos dos grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT.

No segundo trimestre do ano fiscal da Nvidia, que terminou a 30 de julho, a empresa liderada por Jensen Huang teve receitas recorde de 13,51 mil milhões de dólares (12,45 mil milhões de euros), uma subida de 101% em termos homólogos. Já os lucros dispararam para os 6,2 mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros), valor que compara com os 656 milhões de dólares de há um ano – uma variação de 843%, ou seja, multiplicou por mais de nove vezes.

“Começou uma nova era de computação”, justificou Huang, o CEO da Nvidia. “As empresas em todo o mundo estão a fazer a transição de [IA] de propósito geral para computação acelerada e IA generativa.”

