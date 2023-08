Não estava no plano, mas de surpresa para quem assistia à cerimónia em Kiev, Volodymyr Zelensky, chamou os quatro líderes políticos presentes e foram colocados quatro púlpitos em frente à Catedral de Santa Sofia. O segundo a falar foi Marcelo Rebelo de Sousa que, ao contrário, dos outros três falou em ucraniano, o que lhe permitiu mais aplausos dos convidados da cerimónia do Dia da Independência. O Presidente da República, em menos de dois minutos, defendeu que Portugal apoia a Ucrânia “no futuro na União Europeia e na NATO”

Marcelo disse ainda nesse brevíssimo discurso que “Portugal defendeu e defenderá sempre com independência” da Ucrânia. Tanto “no passado, na condenação da intolerável invasão russa”, como “no presente no presente, no apoio, todo ele, à vossa legítima defesa, sem a qual não haveria, nem haverá, paz e segurança na Europa.”

O Presidente da República deixou ainda “um abraço para todo o corajoso e indomável povo ucraniano” e “em especial para os vossos irmãos, e nossos irmãos, que vivem em Portugal”. No fim do discurso, Marcelo terminou a dizer: “Viva a Ucrânia independente! Viva a fraternidade entre os Povos ucraniano e português!”.

Antes de Marcelo começar a discursar, Volodymyr Zelensky apresentou e agradeceu ao chefe de Estado português: “Obrigado Presidente, pela maneira com que o povo português tem demonstrado apoio ao povo ucraniano desde o início da guerra”.

Além do Presidente da República de Portugal, discursaram na cerimónia o Presidente da Lituânia, o primeiro-ministro da Finlândia e o primeiro-ministro da Bósnia.