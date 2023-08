Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

O 547.º dia de guerra continua a ser marcado pela morte de Yevgeny Prigozhin. O líder do grupo Wagner morreu na quarta-feira quando o seu avião privado se despenhou na região de Tver durante uma viagem entre Moscovo e São Petersburgo. Para já ainda não foram apuradas as causas do acidente, mas, até 30 segundos antes de cair, não havia qualquer sinal de problemas com o jato. Na Rússia, as homenagens ao mercenário multiplicam-se.

Ainda sobre o acidente, Volodymyr Zelensky negou o seu envolvimento na morte. “Quando a Ucrânia pedia ao mundo ajuda nos aviões, não era disto que falava”, brincou o Presidente ucraniano. Já Vladimir Putin, que discursou durante a manhã desta quinta-feira, via sistema de transmissão de vídeo, na reunião de encerramento da cimeira dos BRICS, não fez menção à morte de Prigozhin.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.