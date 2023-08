Putin: da guerra perdida na Ucrânia à guerra total contra os seus? Nos últimos dias, a Rússia acumulou más notícias: o anúncio do envio de caças F-16 para a Ucrânia por parte da Dinamarca e Holanda; o bombardeiro supersónico russo destruído por um drone ucraniano e as humilhações: a Índia colocou com sucesso uma sonda na Lua escassos dias depois do falhanço da sonda russa. Neste contexto, a morte de Prigozhin pode ter sido um acidente mas não deixou de ser um desviar das atenções muito útil para o Kremlin.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.