Pela primeira vez, um telescópio captou, a partir da Terra, uma mancha escura na superfície de Neptuno, o último dos planetas do Sistema Solar. As manchas escuras em Neptuno são conhecidas dos astrónomos há vários anos, mas, até hoje, a sua origem continua a ser uma incógnita. O tema voltou à ribalta esta quinta-feira depois de um consórcio internacional de cientistas se ter debruçado sobre o fenómeno, num artigo publicado na revista científica Nature Astronomy, escreve o El País.

Os cientistas utilizaram dados do Very Large Telescope (do Observatório Europeu do Sul), um aparelho com mais de oito metros de diâmetro, instalado no deserto do Atacama, no Chile. As novas observações indicam que as manchas são provavelmente o resultado de partículas de ar escuras numa camada abaixo da principal camada de neblina visível, à medida que gelos e neblinas se misturam na atmosfera de Neptuno. Chegar a essa conclusão não foi tarefa fácil porque as manchas escuras não são características permanentes da atmosfera de Neptuno e os astrónomos nunca antes foram capazes de estudá-las com detalhes suficientes, refere o Observatório Europeu do Sul, em comunicado.

No entanto, os cientistas não têm ainda certezas quanto à origem das manchas, pelo que o mistério continua a persistir. A investigação exclui, ainda assim, a possibilidade de as manchas escuras serem causadas por uma “abertura” nas nuvens.

A equipa de cientistas, liderada pelo professor da Universidade de Oxford Patrick Irwin, analisou a luz solar refletida pelo planeta em diferentes comprimentos de onda, o que lhes permitiu estudar o local com mais detalhes do que era possível antes.

Esta investigação, com recurso ao Very Large Telescope, é um avanço no conhecimento de Neptuno, um planeta a mais de quatro biliões de quilómetros da Terra. “No início, só conseguimos detetar esses pontos enviando uma nave espacial para lá, como a Voyager. Agora ganhamos a capacidade de fazê-lo remotamente com o Hubble”, disse Michael Wong, cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley e um dos autores da investigação.