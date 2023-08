O Voi Colonna Hotel, resort de quatro estrelas localizado no Golfo Aranci, nordeste de Sardenha, em Itália, pediu a uma funcionária, de 20 anos, que cobrisse o corpo com chocolate e, durante meia hora, ficasse em cima de uma mesa de sobremesas, conta o The Telegraph.

O episódio aconteceu no passado dia 15 de agosto e foi contado por Federico Mazzieri, um dos hóspedes, que estava de férias com a sua filha de 14 anos.

▲ Imagem da jovem empregada divulgada no LinkedIn de Federico Mazzieri

“Fiquei sem palavras ao ver aquela cena“, foi a reação inicial de Mazzieri, que escreveu sobre o episódio na rede social LinkedIn e rapidamente ganhou a atenção dos jornais italianos.

Na mesma publicação, Mazzieri rematou:

Como é que tais comportamentos podem existir, em que o corpo de uma mulher, uma empregada, é considerado igual a um prato apenas para satisfazer os olhos de alguém?”

Ao ver a mulher deitada ao lado das sobremesas, a filha considerou o caso de “nojento”, argumentando que a Itália “não é um país onde uma pessoa se possa realizar”.

Na manhã seguinte, ainda em choque com o que tinha testemunhado, Mazzieri pediu esclarecimentos à direção do hotel, mas não teve sucesso. Quando se dirigiu aos funcionários responsáveis, estes não só ignoraram o seu desconforto e preocupações, como insistiram que a funcionária em questão era “apenas uma estátua de chocolate”.

A história, que rapidamente ganhou popularidade, forçou o hotel a admitir o erro. A gerência acabou por pedir desculpas publicamente a Mazzieri, assegurando que “trabalharemos incansavelmente para garantir que situações como esta não se repitam no futuro.”

“Lamentamos profundamente este incidente e gostaríamos de reiterar que nunca tivemos qualquer intenção de desrespeito“, acrescenta a direção do hotel citado pelo Daily Mail.

Já foram várias as figuras políticas italianas que comentaram o caso.

Num tom crítico em relação ao Voi Colonna, Cristian Solinas, governador regional da Sardenha, lamentou a situação: “Este é um episódio que ofende toda a gente e que também me deixou embaraçado”, segundo é citado pelo Daily Mail

Alessandra Todde, vice-presidente do Movimento 5 Stelle (partido político italiano), declarou o episódio “vergonhoso e nojento.”, cita o jornal italiano L´Unione Sarda. “Não fiquem indignados, fiquem zangados”, acrescentou a política em relação às questões éticas e sanitárias do ocorrido.

Para Todde, o verdadeiro desafio centra-se em “mudar a mente daqueles que propuseram esta porcaria, a pensar que era um entretenimento agradável“.

